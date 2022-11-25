Парламент Нидерландов признал россию государством – спонсором терроризма

Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов признала Россию государством – спонсором терроризма из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщило местное агентство NRC.

Как пишет издание, за это решение проголосовало подавляющее большинство парламентариев, поддержав таким образом инициативу члена партии «Зеленых левых» Тома ван дер Ли. При этом глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра подчеркнул, что законодательство страны не предусматривает никаких санкций для тех, кого объявили спонсором терроризма.

Российская армия «структурно и намеренно» наносит удары по гражданским целям в Украине, цитирует телеканал WNL выписку из принятого документа. Члены парламента также призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях.

Напомним, 23 ноября Европарламент во время голосования поддержал резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма.