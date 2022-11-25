Президент Польши заявил, что немецкие Patriot лучше разместить в Украине, но окончательное решение примет Берлин

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot лучше разместить в Украине, а не в его стране, однако окончательное слово за Берлином



Об этом сообщает Reuters.

«С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной», - сказал Дуда.

Напомним, что ранее Германия предложила усилить противовоздушную оборону Польши зенитными ракетными комплексами Patriot. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился с предложением отдать эти системы Украине, поскольку развертывание ЗРК с украинской стороны границы позволит защитить небо над западной частью Украины.