«Говорили об их неотложных проблемах»: Депутат горсовета Домбровская встретилась с вынужденными переселенцами из Николаевщины

Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга Народа» Татьяна Домбровская вместе с народным депутатом Игорем Копытиным встретились с вынужденными переселенцами из Николаевской области, которые сейчас проживают в городе Южный Одесской области.

Об этом она написала в Telegram.

«В общей сложности там сейчас проживает около трех тысяч николаевцев, которые из-за российской агрессии вынуждены были покинуть свои дома. Говорили с николаевцами об их неотложных проблемах, в частности о восстановлении их домов, пострадавших из-за обстрелов Николаева. Благодарна местным властям Южного, которые хорошо приняли наших горожан и заботятся об их быте. Сами жители признались, что им помогают, но хочется поскорее вернуться домой, в Николаев», – сообщила Домбровская.

Для лучшего взаимодействия с переселенцами и скорейшего решения их проблем, в частности и по ремонту кровель и окон в их домах в Николаеве, народный депутат Игорь Копытин открыл в Южном приемную по адресу: улица Т. Шевченко 18/4, офис 16.