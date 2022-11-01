«Солдатские матери», которых «позвали» на встречу с путиным, оказались связаны с властью

Российский диктатор владимир Путин 25 ноября провел встречу якобы с матерями военных, участвующих в войне против Украины. Часть из этих женщин, как оказалось, напрямую связаны с властью.

Об этом сообщает издание «Можем объяснить».

Сообщается, что, в частности, о проблемах военных путину рассказывала московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева - она заместитель директора государственного бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта «Юность» и член Отраднинского совета депутатов. Как сказано на ее странице, ее специалитет - «оказание социальной помощи льготным категориям граждан».

Еще одна собеседница президента РФ - руководитель Подмосковного исполкома провластного общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлия Белехова. Она также возглавляет Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму (задекларировала 118-метровую квартиру), но не прошла.

Также идентифицирована Надежда Узунова, которая отвечает в Усть-Абаканском «Боевом братстве» за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.

«Надежда Узунова сильно переживала из-за того, что не может перечислить всех представителей бизнес-сообщества, которые откликнулись на беду», - сообщало местное медиа.

Сбором гуманитарки для мобилизованных занимается и член общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, которую заметили журналисты на встрече.

Поговорить с президентом о бедах матерей приехала и чиновница из Тывы — начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

По левую руку от путина сидела самая творческая из мам, режиссер Олеся Шигина — она снимает православное патриотическое кино. Например, фильм «Путь» о поездке из Москвы на остров Русский двух подруг. По дороге они заезжают в монастыри, останавливаются в семьях и расспрашивают, чем живет Россия.

Справа от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской «аристократии». Её сыновья — высокопоставленные силовики, командир батальона «Запад-Ахмат» Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба воюют в Украине. Глава Чечни неоднократно называл Рустама Агуева «братом». О «подвигах» Исмаила Агуева Кадыров регулярно рассказывал в своем телеграм-канале.

В феврале Рустам Агуев призывал живущих в Европе выходцев из республики отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и привезти их в Грозный. Тех, кто откажется от преследования земляков, он назвал трусами.

Стоит отметить, что встреча путина состоялась на фоне обращений жен и матерей мобилизованных россиян, которых отправляют на войну в Украину. В октябре, после того как мобилизованных россиян начали отправлять в Украину, оттуда все чаще и чаще стали поступать сообщения о том, что их направляют на линию фронта без должного обучения и экипировки. В связи с этим родственники мобилизованных начали обращаться к властям с требованиями убрать их близких с передовой и обеспечить всем необходимым.

За два месяца родственники мобилизованных из 15 российских регионов записали видеообращения с подобными требованиями или обратились к властям в другой форме - например, в Томской области написали коллективное письмо губернатору, в Татарстане - обратились в минобороны и другие инстанции с просьбой помочь, а в Ульяновской области - собрались на стихийный сход возле учебной части.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита президента владимира путина в Башкирию на открытие первой очереди завода «Цемикс» под видом рабочих вопросы задавали ему чиновники местной администрации.

А в 2017 году в сети высмеяли «случайную» встречу путина с «простыми рыбаками» в Великом Новгороде, с которыми он выпил чаю после богослужения

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