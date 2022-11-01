Токаев вступил в должность президента Казахстана и рассказал о приоретитах во внейшней политике

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на прошедших выборах. Он пообещал развивать сотрудничество с россией, Китаем, США и Европейским Союзом.

Выступление Токаева цитирует Акорда.

Церемония инаугурации Токаева состоялась 26 ноября во Дворце независимости в Астане, ему вручили удостоверение президента, после чего он принес присягу.

Он отметил, что выборы прошли справедливо и открыто, ссылаясь на оценки наблюдателей и экспертов.

Токаев сказал, что Казахстан будет «прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества» с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми «заинтересованными странами».

- Приоритетом Казахстана во внешней политике остаётся стратегическое партнерство с соседями — Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН, — заявил он.

Также казахский президент подчеркнул: «провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации будут жестко пресекаться».

Как известно, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживал победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с результатом 81,31% голосов избирателей.