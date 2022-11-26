Украина запускает инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой в беднейшие страны Африки отправят 60 судов с украинским зерном

В 90-ю годовщину начала Голодомора Украина запускает инициативу Grain from Ukraine (Зерно из Украины), в рамках которой к середине следующего года около 60 судов с украинским зерном планируется направить в беднейшие страны Африки.

Об этом Guardian сказал Президент Владимир Зеленский.

– Даже тогда, когда страна борется с нехваткой продовольствия, опустошенными сельскохозяйственными угодьями и повсеместным отключением света, мы никогда не забудем свою роль ответственного гражданина мира, особенно как нация, пережившая голод. Африка отчаянно нуждается в продовольствии, и Украина готова поддержать незащищенных людей в трудный час, - сказал Зеленский.

По его словам, в рамках инициативы планируется направить суда с зерном в «гуманитарные горячие точки, такие как Судан, Йемен и Сомали».

Инициативу Grain from Ukraine Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо, сообщает ОП.

– Одним из главных вопросов, который мы сегодня обсудили, с которого начали, стала наша инициатива Grain from Ukraine. Бельгия поддержала ее первой – присоединилась, предоставляя финансирование для осуществления гуманитарных поставок продовольствия в страны, которым очень сложно, – рассказал Глава государства.

Он выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям миллионы людей в беднейших странах Африки и Азии будут спасены от голода и связанных с ним социальных катаклизмов.

– Украина всегда была и останется гарантом мировой продовольственной безопасности, и даже в таких жестких условиях войны украинское лидерство работает ради глобальной стабильности, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море продлена еще на 120 дней.