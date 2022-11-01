путин может убить Лукашенко, чтобы подтолкнуть Беларусь к участию в войне против Украины, – ИРЛ

Кремль может ликвидировать диктатора Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и аннексировать страну.

Об этом сообщили в Институте Роберта Лансинга со ссылкой на источники в военном руководстве россии.

По данным источников в Москве, в Кремле захотели «радикально решить вопрос» о прямом втягивании Беларуси в войну против Украины — по указанию диктатора владимира путина по возвращению с саммита блока ОДКБ в Армении разведка рф может попытаться устроить покушение на Лукашенко или его имитацию, чтобы запугать последнего и заставить его отдать приказ об участии армии РБ в войне.

В Главном разведывательном управлении рф прорабатывают сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко, в результате которого его обязанности возложат на действующего генсека ОДКБ Станислава Зася, полностью лояльного к россии и находящегося под контролем ГРУ. По плану Кремля, Зась объявит о «присоединении» Беларуси к россии, чтобы «предотвратить военную угрозу» со стороны Украины и Польши.

ГРУ склоняется к варианту убийства Лукашенко и назначения Зася, так как беларуский диктатор поймет, кто стоит за попыткой покушения в случае его имитации. После этого он продолжит нагнетать антиукраинскую и антизападную риторику, но будет уклоняться от прямого участия Беларуси в войне.

Аналитики отмечают, что подобный сценарий может помочь Кремлю объединить под своим командованием армии россии и Беларуси.

Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу.

«Последние сообщения из источников в Москве подтверждают предварительные выводы аналитиков института и указывают в пользу драматического сценария для Лукашенко», — резюмировали в институте.

Нагадаємо, в начале ноября амопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует отправлять белорусских военнослужащих на войну в Украину.