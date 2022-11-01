Премьер Бельгии и Зеленский подписали декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо и подписал декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО. Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины во время войны с рф.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Поздравляя главу правительства Бельгии в Украине, Владимир Зеленский отметил, что этот визит проходит в день, когда наше государство чтит память миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора 1932-1933 годов.

– И тогда, и сейчас геноцидная политика Кремля в отношении наших граждан, общества, государства направлена на тотальное покорение и уничтожение народа Украины. Но сейчас российская геноцидная политика вышла за рамки нашего государства, нашего континента и угрожает миллионам людей во многих странах мира. Россия сделала все, чтобы продовольственный кризис, спровоцированный именно блокадой украинских портов и войной против нашего государства, стал чрезвычайно острым для многих стран мира, – отметил Президент Украины во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Александром Де Кроо.

Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство вместе с партнерами делает все, чтобы снять остроту этого продовольственного кризиса.

– И я благодарен Бельгии и лично господину премьер-министру за действенную солидарность в этих условиях. Одним из главных вопросов, который мы сегодня обсудили, с которого мы начали, стала наша инициатива Grain from Ukraine. Бельгия поддержала ее первой – присоединилась, предоставляя финансирование для осуществления гуманитарных поставок продовольствия в страны, которым очень сложно, – рассказал Глава государства.

Он выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям миллионы людей в беднейших странах Африки и Азии будут спасены от голода и связанных с ним социальных катаклизмов.

– Украина всегда была и останется гарантом мировой продовольственной безопасности, и даже в столь жестких условиях войны украинское лидерство работает ради глобальной стабильности, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия, оборонную поддержку, а также ужесточение санкций против россии за террор и дестабилизацию глобальных отношений.

– Мы ценим, что Бельгия является лидером по объему замороженных российских активов – 50 миллиардов евро, даже больше. Важно, чтобы активы государства-террориста были направлены на компенсацию ущерба от его террора. Должны сделать все для того, чтобы это произошло как можно быстрее, – отметил Глава государства.

Президент проинформировал премьер-министра Бельгии о состоянии энергетической системы Украины после российских ракетных ударов и потребности нашего государства в этой сфере.

– Бельгия готова предоставить электрогенераторы и другое оборудование, которое сейчас жизненно необходимо для нашего общества, для Украины в целом, – рассказал Владимир Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Бельгии за оказанную военную помощь и обратился с просьбой о ее расширении. Президент также поблагодарил главу бельгийского правительства за помощь в разминировании украинских территорий.

Собеседники подробно обсудили взаимодействие двух государств в ООН, в структурах Европейского Союза и других международных площадках.

- Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Мы обязательно добьемся этого важного для нас результата», – заявил Президент Украины.

Со своей стороны Александр Де Кроо отметил, что для него большая честь быть в Украине и подтвердить свою поддержку нашему государству и его гражданам.

– Хочу поблагодарить вас и каждого украинца от имени народа Бельгии за ваше лидерство в эти очень сложные времена войны. Вы демонстрируете всему миру, за что стоит драться – за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу, осуждают бессмысленное насилие, – подчеркнул он.

Как отметил Александр Де Кроо, в условиях, когда рф начала уничтожать гражданскую инфраструктуру, лишая население Украины электро- и водоснабжения, необходимо и дальше поддерживать украинцев, поскольку впереди чрезвычайно сложная зима.

– Мы поставляем генераторы, оказываем помощь вашим школам, больницам и надеемся, что это придаст вам устойчивость в эти сложные времена, – сказал он.

Премьер-министр Бельгии также отметил, что его страна охотно поддержала важнейшую инициативу Президента Украины Grain from Ukraine.