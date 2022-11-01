В Астане после инавгурации Токаева вспыхнули акции протеста

В субботу, 26 ноябоя, в столице Казахстана Астане проходит акция протеста против президента страны Касым-Жомарт Токаева, который избрался на второй строк.

Об этом сообщают местные СМИ.

Подавить протест пытаются сотрудники полиции, которые жестко задерживают митингующих.

В столице заглушили мобильную связь и интернет.

Как известно, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на прошедших выборах. Он пообещал развивать сотрудничество с россией, Китаем, США и Европейским Союзом.