Арахамия встречался с олигархом Фирташем по вопросу возможного включения его николаевского порта «Ника-Тера» в зерновой коридор

Председатель парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия приезжал в столицу Австрии Вену на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем, который находится в австрийской столице в ожидании экстрадиции в США.

Об этом идет речь в расследовании «Украинской правды» «Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры».

Издание от источников получило видео, на котором 10 ноября в лобби-баре венского отеля Ritz-Carlton Арахамия был замечен во время встречи с непубличным бизнесменом Вемиром Давитяном.

Источники в бизнес-кругах подтвердили, что Арахамия 2 суток проживал в указанном отеле и имел там встречу с Дмитрием Фирташем.

В комментарии УП Арахамия подтвердил свой визит в Вену и встречу с Фирташем.

- Подтверждаю свой визит в Вену 9 - 11 ноября, куда я прилетал возвращаясь из рабочей поездки в Израиль, - сообщил Арахамия.

По его словам, основной целью полуторачасовой встречи с Фирташем и его менеджментом было обсуждение «вопроса о перспективах открытия зернового коридора для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Тера, а также вопрос урегулирования юридических споров, связанных с титановой отраслью».

Он также отметил, что потратил на проживание в гостинице 1075 евро.

- На самолетах не летал, обедами не кормили, документальное подтверждение на все расходы есть, - прокомментировал Арахамия.

Напомним, 4 июня российские оккупанты обстреляли порт «Ника-Тера». В результате вспыхнули склады с зерновым шротом. Тушение пожара продолжалось несколько дней. А дым от пожара был виден за много десятков километров от Николаева.

Тогда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя обстрел порта, заявил, что российские оккупанты уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.