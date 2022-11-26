Президент Венгрии во время визита в Киев заявила, что ответственность путина за войну в Украине очевидна

Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Киев заявила, что ответственность президента рф владимира путина за войну против Украины очевидна.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве после саммита продовольственной безопасности, сообщает ЕП.

Новак сказала, что у Венгрии есть «150 тысяч причин остановить эту войну и достичь мира».

- 150 тысяч причин – это 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Уже немало этнических венгров отдали свою жизнь за защиту Украины, – заявила венгерская президент.

- Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна и венгры всегда и во всем выступали против этого страдания и кровопролития. Мы являемся соседями с Украиной и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи всегда будут оставаться соседями, - отметила Новак.

Она осудила российскую агрессию и обратила внимание на то, что «война в Украине – самый актуальный и важный вызов в нашем регионе».

Новак подчеркнула, что стороны должны вернуться за стол переговоров, «должны быть открыты дипломатические каналы, а конечной целью должно быть достижение справедливого мира».

- 2022 год был годом войны, давайте надеяться, что 2023 год станет годом восстановления и мира, – добавила президент Венгрии.

Стоит отметить, что риторика Новак отличается от риторики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неединожды показывал свою пророссийскую и антиукраинскую позицию.

Так, недавно Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии» с частями соседних государств в ее составе – современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины – принадлежавших Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в ответ вызывает посла Венгрии.