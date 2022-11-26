20 стран и около $150 миллионов: В Киеве состоялся Международный учредительный саммит в рамках программы Grain from Ukraine

При участии Президента Украины Владимира Зеленского в Киеве состоялся Международный учредительный саммит International Summit on Food Security, который открывает инициированную Главой государства гуманитарную программу Grain from Ukraine.

Об этом сообщает Офис Президента.

Эта программа предусматривает закупку партнерами агарной продукции украинских производителей и отправку ее в находящиеся на грани голода страны Африки и Азии. Это позволит сформировать международную поддержку украинского сельского хозяйства, защитить посевные площади, поддержать производство, укрепить цепи поставок, найти международных клиентов, которые могут гарантировать закупку украинской сельскохозяйственной продукции.

В саммите вживую и в онлайн-формате приняли участие представители почти 30 стран и международных организаций. Модерировал мероприятие руководитель Офиса Президента Украины, глава рабочей группы по подготовке предложений по оказанию помощи государствам, страдающим острым продовольственным кризисом, Андрей Ермак.

Владимир Зеленский во вступительном слове отметил, что Украина традиционно была одним из крупнейших экспортеров продовольствия в мире.

– В этом году, к сожалению, иначе. Российские войска оцепили украинские порты. Заблокировали экспорт нашей пищи. Поставили мир на грань голода. Спровоцировали продовольственный кризис. Стремительное удорожание продуктов подрывает благосостояние простых людей, благосостояние миллионов семей, внутреннюю стабильность и региональную безопасность. Массовые протесты из-за роста цен на продукты питания, удобрения, топливо угрожают многим странам, многим обществам, – отметил Президент.

Глава государства отметил, что Украина хорошо помнит, что такое голод, ведь во время Голодомора, который устроил против украинцев тоталитарный сталинский режим в 1932-1933 годах, по разным подсчетам, умерли от 4 до 8 миллионов человек. По его словам, наше государство приложит максимум усилий, чтобы подобное не повторилось ни в одной стране мира. Он призвал участников саммита сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение продовольственного кризиса.

- Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 миллионов человек. По этому пути Украина уже сделала первые шаги – отправила первые корабли. В середине ноября – 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Сегодня загружается еще одно судно. Это еще 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии. Сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом, – сообщил Владимир Зеленский.

Он отметил, что по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны запланировано отправить из украинских портов не менее 60 судов.

- Украина как один из гарантов мировой продовольственной безопасности будет и дальше вносить свой ключевой вклад. Несмотря на войну и препятствия. Украина будет выполнять свои экспортные обязательства по поставке зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, сказал Президент.

Глава государства рассказал, что в день старта к Grain from Ukraine присоединились 20 стран и пригласил присоединяться к этой программе другие государства и социально ответственный бизнес.

Президент также предложил создать новый международный институт со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые кризисы.

- Мы сможем добиться результатов, преодолеть все угрозы, уверен, только объединено, только вместе. Только вместе сможем и победы. Украина и цивилизованный мир – без войны, без терроризма, без голода, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в видеообращении заявила о полной поддержке инициативы главы украинского государства Grain from Ukraine. По ее словам, это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире и проявление солидарности с нуждающимися в такой помощи. Также важно продолжение Черноморской зерновой инициативы.

– Это дает очень мощный сигнал всему миру, что мы не оставим наших партнеров без помощи, – сказала Урсула фон дер Ляен.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что агрессивная война России против Украины дестабилизировала цепи поставок и угрожает миру продовольственным кризисом.

– В то время как мы решили действовать в знак солидарности с самыми уязвимыми странами, Россия со своей стороны продолжает использовать голод как инструмент влияния и как оружие в этой войне, – убежден он.

Эммануэль Макрон приветствовал инициативу Владимира Зеленского Grain from Ukraine, которая, по его мнению, отражает мужество украинского народа. Президент Франции сообщил, что его страна выделяет средства, чтобы помочь Всемирной продовольственной программе доставить 25 тысяч тонн пшеницы из Украины в Сомали, а также дополнительное финансирование для транспортировки и распределения украинского зерна для Йемена и Судана.

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в видеообращении отметила, что, сталкиваясь сегодня с агрессией РФ, Украина демонстрирует, что остается щедрым государством.

- Соединенные Штаты имеют большую честь сыграть свою роль в инициативе Президента Владимира Зеленского, выделив на нее 20 миллионов долларов, чтобы передать зерно людям, которые так нуждаются во время худшего продовольственного кризиса, который мир видел за последние несколько поколений, - сказала Саманта Пауэр .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Президента Украины и украинский народ за роль в Черноморской зерновой инициативе, которая будет способствовать безопасному экспорту продуктов питания.

– Мы будем поддерживать функционирование совместного координационного центра, чтобы продолжать свободную и беспрепятственную работу этой инициативы, – подчеркнул он.

Со своей стороны Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что 90 лет назад СССР вызвал ужасный Голодомор, во время которого погибли миллионы украинцев, а сегодня Россия снова использует голод как инструмент в войне и пытается создать нестабильность в мире.

- Я решительно поддерживаю усилия Украины и международного сообщества по сохранению поставок через Черное море. Это критически важно, – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что продовольственный кризис не вызван международными санкциями против РФ, а вызван безрассудной войной России против Украины. Он акцентировал, что члены Альянса оказывают беспрецедентную финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине, чтобы помочь ей победить как суверенное независимое государство, и будут поддерживать, сколько потребуется.

Общая сумма, которую уже аккумулировали для Grain From Ukraine, почти 150 млн долларов, добавил Владимир Зеленский в своем вечернем своде.