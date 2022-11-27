Венгрия определила нового посла в Украине: Выпускник МГИМО, специалист по нацменьшинствам

Правительство Венгрии в рамках плановой ротации намерено принять решение об отставке действующего посла Венгрии в Украине и уже определило, кто станет его вероятным преемником.
Об этом со ссылкой на собственные источники рассказывает венгерское издание HVG ; источники «Европейской правды» ранее также сообщали об ожидаемом завершении каденции действующего посла.
«Мандат посла Иштвана Ийдярто, который сейчас сопровождает визит главы венгерского государства в Киев, завершается, его заменит опытный представитель МИД Онтал Гейзер» , - сообщает HVG.
Замена посла не является срочной или внеплановой: действующий руководитель венгерского посольства Иштван Ийдярто работает на этом посту с конца 2018 года, поэтому скоро исчерпает стандартный для послов 4-летний срок. Также это подтверждают источники HVG.
Кандидат на его замену официально еще не прошел все этапы согласования – в частности, в понедельник его должны заслушать в комитете по иностранным делам венгерского парламента, где есть твердое проправительственное большинство.
Онтал Гейзер – карьерный дипломат, хотя работал не только на дипломатических должностях.
Известно, что он получил образование в Московском государственном институте международных отношений, более известном по русской аббревиатуре МГИМО, диплом которого получил в 1986 году. Этот вуз является ключевым для подготовки российских (ранее советских) дипломатов, имел ограниченное количество иностранных студентов и известен своей тесной связанностью с КГБ в советское время.
Несмотря на то, что он является дипломатом и работал в МИД по возвращении из Москвы, в 2000-е годы Гейзер был назначен главой Национального офиса по вопросам этнических меньшинств. В 2010 году он вернулся в МИД на должность посла, возглавлял посольства в Словакии, Албании и Казахстане.
Как известно, отношения Украины и правительства Венгрии находятся в кризисе.