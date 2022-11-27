Впервые в истории: Министры юстиции стран G7 соберутся на встречу, чтобы обсудить военные преступления россии в Украине

Министры юстиции стран G7 впервые в истории этого формата соберутся на встречу, основной темой которой станет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности.

Об этом сообщил Марко Бушманн, министр юстиции Германии, которая сейчас председательствует в G7.

Встреча состоится в Берлине.

- Мы будем говорить в основном об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации, – отметил министр.

Напомним, 21 ноября парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии РФ против Украины и признала ее государством-террористом.