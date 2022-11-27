Шольц считает, что на нынешнем этапе войны в Украине победа россии крайне маловероятна

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что на этом этапе победа россии в ее войне против Украины уже очень маловероятна.

Об этом он сказал, выступая на партийной конференции в федеральной земле Брандебург, пишет ЕП.

Шольц отметил, что становится все более очевидным, что россия не только не должна победить в этой войне, но и не победит в ней.

Он также отметил, что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо – «финансовой, гуманитарной помощью и снабжением оружием».

Ранее на этой неделе канцлер заявил, что следует быть готовыми к эскалации войны, что может проявиться, в частности, в еще большем разрушении россией украинской гражданской инфраструктуры.