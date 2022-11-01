Киев согласовал визит главе МИД Бельгии, которая ранее посещала оккупированный россией Крым

Официальный Киев дал согласие на визит в Украину в составе бельгийской правительственной делегации главы МИД Хаджи Лабиб, которой до сих пор не согласовывали из-за ее незаконной поездки в оккупированный Крым еще в роли журналистки, за который она в итоге извинилась.

Об этом сообщает ЕП.

Из Twitter Лабиб известно, что она прибыла в Киев вместе с премьером Александром де Кроо, вместе с ним была на встрече с Зеленским, встречалась с общественными активистами, а в воскресенье посетила Бородянку.

Как известно, после назначения Аджи Лябиб на должность политические оппоненты вспомнили о ее поездке в оккупированный Крым в 2021 году, куда она ездила как журналистка. После огласки в МИД Украины заявили, что «не будут закрывать глаза» на ситуацию.

Уже в должности Лябиб написала украинскому коллеге Дмитрию Кулебе письмо, в котором выразила поддержку Украине, подчеркнув принадлежность Крыма и Донбасса к Украине.

Позже на полях неформальной встречи европейских глав МИД в Праге Лябиб встретилась с Кулебой и объяснила свой визит в оккупированный Крым, признав нарушения при пересечении границы. Первое время после этого о возможности визита Аджи Лябиб в Киев не вспоминали - хотя ранее она выражала такое желание.