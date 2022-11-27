США сняли часть санкций с Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти и смягчить энергетический кризис

Минфин США разрешил компании Chevron возобновить добычу ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах. Тем самым Белый дом снял часть санкций со страны.

Об этом сообщает "Бабель".

Такой шаг должен снизить бедность венесуэльского народа и поддержать восстановление демократии, заявили в Минфине США.

«Разрешается добыча нефти или нефтепродуктов, продажа, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, произведенных совместным предприятием Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты сначала продаются Chevron», - говорится в лицензии.

Документ также позволяет экспортировать в Венесуэлу конденсаты, нефтепродукты или сжиженный природный газ. В то же время, по-прежнему американским компаниям запрещено платить правительству Венесуэлы налоги или роялти, заключать соглашения с участием юрлиц в Венесуэле, которые контролируются или принадлежат юрлицу из россии и т.д.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отмена санкций Запада, в частности против Ирана и Венесуэлы, смягчит глобальный энергетический кризис, спровоцированный войной рф в Украине.