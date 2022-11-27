Шольц заявил, что запуск второй нитки «Северного потока — 2» маловероятен

Канцлер Германии Олаф Шольц считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток — 2».

Об этом политик рассказал в интервью журналу Focus.

«Я думаю, что это трудно себе представить (эксплуатацию второй нитки газопровода, - ред.)», — сказал Шольц.

Известно, что в октябре аналогичным образом высказалась представитель правительства Германии Кристиане Хофман. Она заявила, что Берлин исключает запуск уцелевшей нитки трубопровода. По ее словам, россия могла беспрепятственно поставлять газ в Германию на «Северных потоках», однако больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на двух нитях «Северного потока – 1» и одной ните «Северного потока – 2». В шведском МИД заявили, что вызвали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к наибольшему из когда-то зарегистрированных выбросов метана.

Расследование происшествия ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы.

Позже частная компания, которая занимается анализом спутниковых снимков заметила, что накануне взрывов возле Nord Stream прошли суда с отключенной геолокацией. Позже на поврежденных участках Nord Stream нашли следы взрывчатки.