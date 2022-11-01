Рф не ослабла критически после девяти месяцев войны против Украины, угроза не уменьшилась, – министр обороны Эстонии

Российская федерация не ослабла критически на войне против Украины, ее флот и авиация все еще велики, угроза от россии не исчезла.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Taggesschau.

По его мнению, после девяти месяцев войны против Украины россия не ослабла критически.

- Мы должны быть честными и проницательными: ВМФ России и ВВС России более или менее так же велики, как и до войны, – сказал он.

Певкур считает, что россия может извлекать уроки из войны и улучшать свои навыки. По его мнению, психологически рф готова к долгой войне.

- У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России стала меньше или что угроза для НАТО уменьшилась, – сказал он.

Напомним, власти Эстонии совместно с Евросоюзом обсуждают возможность использования замороженного российского имущества в пользу Украины, в республике заморожены связанные с рф активы на десятки миллионов евро.