«Газпром» отказался от планов сократить транзит через Украину в Молдову

Российский газовый монополист отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову из-за Украины. Ранее «Газпром» заявлял о намерении сделать это с 28 ноября.

Об этом говорится в заявлении компании .

«Принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову», - говорится в сообщении.

В «Газпроме» обосновали свое решение тем, что «компания «Молдовагаз» устранила нарушения по оплате «Газпрома» текущих поставок российского газа в ноябре».

«Средства за газ, осевший на территории Украины, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», - заявили в российской компании.

Напомним, «Газпром» не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину.