Литва передала Украине уже 114 трансформаторов

Литва за последние дни отправила в Украину грузовики с более сотней трансформаторов и в общей сложности планирует отправить 252 единицы.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

«За последние дни 6 грузовиков со 114 трансформаторами были отправлены из Литвы в Украину. В целом Литва намерена поставить 252 трансформатора», - написал министр.

Литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и еще на 2 миллиона евро направляется сейчас, добавил Анушаускас.

Напомним, Украине с восстановлением энергосистемы помогут 12 стран – часть оборудования уже доставлена.