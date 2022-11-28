В Киев прибыли главы МИД стран Прибалтики, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции

В Киев 28 ноября прибыли министры иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высокопоставленными должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии», – написал Ринкевичс.
По его словам, главный вопрос, который будет обсуждаться на встречах, – дальнейшая поддержка Украины.
Напомним, Великобритания допускает увеличение военной помощи для Украины.