Боррель: ЕС поможет Украине пережить зиму в условиях нехватки электричества

Политики стран Европейского Союза обсудят дальнейшую помощь Украине для подготовки к прохождению зимы в условиях нехватки электроэнергии, поскольку российская армия продолжает уничтожать критически важную гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает «Уникформ», об этом заявил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Он, Путин, продолжает бомбить Украину. Путин продолжает свои попытки превратить Украину в черную дыру – без света, без электричества, без тепла, – чтобы обречь украинцев на тьму и холод. Поэтому мы должны продолжать нашу поддержку, предоставлять Украине больше материалов для того, чтобы встретить эту зиму без электроэнергии», – подчеркнул Боррель.

Отмечается, что речь идет о электрических установок и всего, что может быть необходимо, чтобы украинцы смогли пережить зиму без электричества.

«Это трудно представить, но именно это случается. Поэтому сегодня мы должны взглянуть на (российскую – ред.) войну в Украине с точки зрения гуманитарного кризиса», – подчеркнул Боррель.

Напомним, как ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявил, в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была б обстреляна врагом.