Турция практически завершила подготовку к наземной операции в Сирии

Турецкая армия практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию. Операция может начаться в ближайшие дни после решения Кабинета министров.

Решение о проведении наземной операции в Сирии турецкое правительство может принять уже сегодня, 28 ноября.

«Турецким вооруженным силам нужно всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми», - сказал один из чиновников, добавив, что союзные Турции сирийские повстанцы были готовы к такой операции лишь через несколько дней после теракта в Стамбуле 13 ноября.

При этом, по словам чиновника, операция должна начаться в ближайшее время. Армия ждет команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, 20 ноября Турция нанесла авиаудары по базам курдов в Сирии и в Ираке.