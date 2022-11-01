«Золотая эра закончилась»: Премьер Великобритании очертил новый курс в отношениях с Китаем

Великобритании необходимо изменить подход к Китаю, совершить своего рода «эволюционный скачок», потому что «так называемая золотая эра закончилась вместе с наивной идеей, что торговля приведет к социальным и политическим реформам» в этой стране.

Об этом заявил утром 29 ноября британский премьер-министр Риши Сунак, излагая свою позицию по внешней политике, передает Liga.net.

При этом, сказал он, «мы не должны полагаться на упрощенную риторику времен холодной войны».

Глава британского правительства подчеркнул – да, Китай представляет «системный вызов нашим ценностям и интересам», и это вызов, «который становится все острее по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму».

Он указал как пример на подавление протестов против локдаунов, первых масштабных со времен Резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, а также напомнил об отсутствии в Китае свободы слова.

Но «Лондон не может игнорировать значение Китая в мировых делах», когда речь заходит о глобальной стабильности или изменении климата, добавил Сунак, и «США, Канада, Австралия, Япония и многие другие тоже это понимают».

Премьер страны призвал все стороны «управлять этой обостряющейся конкуренцией, в том числе с помощью дипломатии и взаимодействия», и добавил, что британские власти предприняли некоторые меры, чтобы ограничить влияние КНР в жизнедеятельности страны.

«Великобритания отстаивает наши ценности и защищает демократию делами, а не только словами», – подчеркнул он, заверив, что Лондон будет наращивать «качество и глубину» отношений с единомышленниками.

Сунак предостерег, что геополитические противники, включая россию и Иран, играют «вдолгую», и это нужно учитывать демократиям по всему миру.

Стоит отметить, что ранее Сунака подвергали критике за якобы мягкое отношение к властям КНР.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что США намерены активно конкурировать с Китаем, но сохранять открытыми линии связи и не допускать перехода конкуренции в конфликт.