Власти Турции считают, что агрессивная война россии против Украины военной победой не закончится.

Об этом на конференции по внешней политике Анкары заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет Daily Sabah.

По его мнению, «так или иначе, эта война закончится за столом переговоров».

- Мы не считаем, что она закончится военными успехами на поле боя. Есть риск, что война может затянуться на десятилетия, – заявил глава МИД Турции.

Чавушоглу заявил, что по сравнению с мартом, когда в Стамбуле была последняя переговорная встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции, появились «новые реальности в новых условиях».

- Все стало более сложным. Это не так просто, но мы не должны терять надежду, — отметил он.

Как выразился глава МИД Турции, в конце марта стороны якобы «были очень близки к прекращению огня», и добавил – «но тут вмешались волшебные ручки и мы увидели, как стороны отошли от стола». Он не уточнил, что и кого имеет в виду.

Чавушоглу снова подчеркнул «пользу» «политики баланса» Турции по этой войне.

В то же время, выступая на заседании глав дипломатий стран НАТО во вторник, 29 ноября, в Бухаресте, турецкий министр отметил, что на фоне войны между рф и Украиной, Турция выполняет все требования Конвенции Монтре, что позволило снизить накал напряженности в черноморском регионе, передает Anadolu.

- Начиная с марта ни одно военное судно не проследовало через турецкие проливы. Ни один российский военный самолет не использовал воздушное пространство Турции на пути в Сирию. Анкара при каждой возможности призывает страны к сдержанности, - отметил министр.

Чавушоглу подчеркнул, что проблема Украины не решится одной критикой, и необходимы конкретные шаги.

- Необходим справедливый мир для Украины. Именно этого добивается Турция, - подчеркнул он.

Как известно, в начале апреля, когда на освобожденных территориях пригородов Киева и севера Украины увидели последствия геноцида украинцев, официальный Киев заявил, что никаких переговоров после такого быть не может.

С тех пор Украина провела успешное контрнаступление и освободило Харьковскую область, а также часть Николаевской области и часть Херсонской области вместе с Херсоном на правом берегу Днепра.