Ким вручил удостоверения главам военных администраций освобожденных территорий Николаевщины

Во вторник, 29 ноября, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поздравил с назначением и вручил служебные удостоверения начальнику Снигиревской городской военной администрации Ивану Кухте, начальнику Гороховской сельской военной администрации Радиону Завадскому и начальнику Первомайской поселковой военной администрации Максиму Короваю.

Об этом сообщает Николаевская ОВА в Facebook.

– Поздравляю вас с официальным началом выполнения ваших обязанностей. Это очень ответственная должность. Планов по реализации немало. Потому прошу сразу включиться в работу. Верю, что вы со всем справитесь, но в случае чего всегда готов подставить свое плечо. Желаю удачи, вдохновения и достижения результатов в кратчайшие сроки, – отметил Виталий Ким.

В этот же день глава области провел совещание с новоназначенными начальниками военных администраций, где были очерчены для них первоочередные задачи, а именно полное восстановление власти на местах, сотрудничество с правоохранительными органами, военными, решение неотложных вопросов общин и т.д.

Также начальник Николаевской ОВА отметил, что уже через несколько недель должны быть результаты по выполнению поставленных задач.