россия запросила у Индии запчасти для автомобилей, поездов и самолетов, список составляет 500 позиций, – Reuters

Москва направила Индии список из более чем 500 товаров для потенциальной поставки, включая детали для автомобилей, самолетов и поездов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника — в распоряжении редакции есть копия списка.

Этот список является предварительным, неясно, сколько товаров в конечном итоге будет экспортировано и в каком количестве, но источник в индийском правительстве заявил, что запрос был необычным по своему масштабу.

В список по авиапрому вошло 41 наименование, среди которых компоненты шасси, топливные системы, системы связи и пожаротушения, спасательные жилеты и авиационные шины. Российский автопром нуждается в деталях для автомобильных двигателей, таких как поршни, масляные насосы и катушки зажигания. Есть также спрос на бамперы, ремни безопасности и информационно-развлекательные системы.

Некоторые индийские компании выразили обеспокоенность по поводу возможного нарушения западных санкций — из-за сотрудничества с россией они могут попасть под вторичные санкции, пишет Reuters.

Источник в отрасли в Москве, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что министерство промышленности и торговли россии попросило крупные компании предоставить списки необходимого сырья и оборудования. Источник добавил, что для согласования спецификаций и объемов потребуется дальнейшее обсуждение, и охват импортеров не ограничивается Индией.

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», Индия с россией уже сотрудничают по поставкам запчастей для авиапрома — уже несколько месяцев российские авиакомпании закупают у Индии запчасти для самолетов, в частности, тормоза.

Закупкой деталей сотрудничество россии и Индии не ограничивается. По данным Reuters, которое ссылается на информацию трейдеров и аналитической компании Refinitiv, Индия закупила в ноябре 40% всех морских экспортных объемов нефти российской марки Urals, опередив в рейтинге покупателей другие страны. При этом отгрузки Urals в Европу, ранее являвшуюся крупнейшим потребителем данной марки российской нефти, в ноябре составили чуть меньше 25%. Почти весь объем был поставлен на НПЗ, в которых российские нефтяные компании владеют акциями.

Напомним, авиапромышленность россии из-за санкций осталась без запчастей из США и Европы. Предприятия ОПК россии пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов.