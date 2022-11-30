Лучший путь для достижения длительного мира – оказать военную помощь для Украины, - Генсек НАТО

Лучшим путем для достижения мира в Украине является предоставление военной помощи от НАТО, чтобы остановить российское вторжение и иметь сильные позиции на предстоящих переговорах.
Об этом на пресс-конференции в ходе первого дня работы Североатлантического совета, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ .
«Длительным может быть только справедливый мир. Мир не будет длительным, и мир не победит, если автократия и притеснения победят демократию и свободу. Если авторитарные силы выиграют, мы не будем иметь продолжительного мира. Мы должны помнить, с чем имеем дело. Это агрессивная война, когда одна страна – Россия, – ворвалась в другую страну, нарушая ее суверенитет и территориальную целостность… Все хотят мира. Но мы также должны осознать, что единственным путем для достижения мира - убедиться, что агрессор не выиграл», - сказал генсек НАТО.
По его словам, агрессия россии направлена против всего гражданского населения Украины. Такая война, когда агрессор пытается превратить зиму в оружие, цинична и жестока, она может иметь очень тяжелые последствия для огромного количества невинных людей.
«Большинство войн завершаются за столом переговоров. Скорее всего, эта война тоже завершится за столом переговоров. Но то, что произойдет за этим столом, совершенно связано с ситуацией на поле боя. Это может звучать как парадокс, но реальность состоит в том, что лучший путь для достижения длительного и устойчивого мира – это оказать военную помощь для Украины. Тогда Россия усвоит, а президент путин поймет, что он не может достичь своих целей на поле боя, что он должен садиться за стол переговоров и договариваться в духе доброй воли и идти на серьезные уступки ради продолжительного мира», - подчеркнул Столтенберг.