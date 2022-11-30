Лучший путь для достижения длительного мира – оказать военную помощь для Украины, - Генсек НАТО

Лучшим путем для достижения мира в Украине является предоставление военной помощи от НАТО, чтобы остановить российское вторжение и иметь сильные позиции на предстоящих переговорах.

Об этом на пресс-конференции в ходе первого дня работы Североатлантического совета, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ .

«Длительным может быть только справедливый мир. Мир не будет длительным, и мир не победит, если автократия и притеснения победят демократию и свободу. Если авторитарные силы выиграют, мы не будем иметь продолжительного мира. Мы должны помнить, с чем имеем дело. Это агрессивная война, когда одна страна – Россия, – ворвалась в другую страну, нарушая ее суверенитет и территориальную целостность… Все хотят мира. Но мы также должны осознать, что единственным путем для достижения мира - убедиться, что агрессор не выиграл», - сказал генсек НАТО.

По его словам, агрессия россии направлена против всего гражданского населения Украины. Такая война, когда агрессор пытается превратить зиму в оружие, цинична и жестока, она может иметь очень тяжелые последствия для огромного количества невинных людей.