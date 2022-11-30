Первая леди Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

В рамках визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства. В своей речи супруга Президента сравнила бомбардировки Украины российским агрессором с бомбардировками Британии нацистами во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

«Вы не сдались. Мы не сдадимся. Но нам нужна не только победа. Нам нужна справедливость. Я приехала к вам именно за ней – за справедливостью, которой должна завершиться эта война так же, как завершилась эта война. Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же не представляем и мы. Так же мы стремимся, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды», – заявила первая леди.

Во время выступления Елена Зеленская продемонстрировала кадры обесточенных в результате российских обстрелов украинских городов и фотографии людей, вынужденных искать электричество и тепло. В частности, она показала фото девочки, которую родители привезли на киевскую заправку, чтобы включить ей ингалятор.

Отдельно супруга Президента остановилась на фактах многочисленных изнасилований украинцев российскими захватчиками. Этой теме было посвящено ее вчерашнее выступление на PSVI Conference по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов.

«Повсюду в освобожденных городах и общинах после бегства русской армии находят застенчивые, устроенные оккупантами. Задокументированы тысячи их преступлений, в том числе преступления сексуального насилия. Мы знаем, что самой молодой девочке, изнасилованной российскими оккупантами, – четыре года. Самой старшей жертве – 85 лет. Это установленные жертвы. А сколько тех, о ком мы еще не знаем? – добавила Елена Зеленская.

Первая леди призвала британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. В частности, способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против нашей страны – по аналогии с Сент-Джеймской декларацией времен Второй мировой войны, когда 13 января 1942 был подписан документ, фиксировавший волю привлечь всех виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях против мира. На этой основе впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.

«Сегодня я прошу вас – ни больше ни меньше – стать мировым лидером справедливости. Для Украины, но и мира! Ибо справедливость нужна не только нам и всем пострадавшим. Она нужна, чтобы мир продолжал жить в соответствии с ценностями гуманизма, а не правам сильного, как хотел бы захватчик. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир», – подчеркнула супруга Президента.

После выступления первая леди провела встречу со спикером Палаты общин британского парламента Линдси Гойлом, во время которой поблагодарила за приглашение и заверила, что Украина очень ценит как личную позицию спикера Палаты общин, решительно осуждающего российскую агрессию, так и постоянную мощную поддержку со стороны британских депутатов. .