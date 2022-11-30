Германия выделит Украине еще 350 генераторов

По итогам телефонного разговора президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца немецкое правительство сообщило о передаче Украине дополнительных 350 генераторов на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму около 56 миллионов евро и предоставляет более 350 генераторов», – отметил он.

По словам Гебештрайта, Зеленский и Шольц также обсудили поддержку Украины со стороны Германии в контексте противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления.

Он добавил, что канцлер и президент Украины «договорились продолжать тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте».

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в запасах Украины достаточно энергетических ресурсов, чтобы пережить грядущую зиму