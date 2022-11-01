Российский диктатор путин потребовал переселить россиян из трущоб – он об этом говорит уже 15 лет

Российский диктатор владимир путин в очередной раз заявил, что нужно выселять жителей из трущоб — ветхого и аварийного жилья. Это требование он повторяет уже 15 лет.

Об этом сообщает The Insider.

- Нужно из трущоб людей выселять, с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда, — заявил Путин на совещании с представителями регионов.

Благоустройство городов и сел, по его мнению, — это «чувствительная» тема, но люди, утверждает Путин, «своими глазами видят позитивные изменения».

Об аморальности существования трущоб Путин говорил еще в 2007 году.

- Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю аморальным. Не может страна с такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах, — говорил он.

В 2012 году он заявил: «Нужно вытащить людей из трущоб, в конце концов».

Снова поднял эту тему президент в 2013 году: «В первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб».

В 2020 году он говорил об этом по крайней мере дважды. В декабре призвал «окончательно решить вопрос» с переселением россиян из аварийного жилья: «Говорили с вами неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались».

В 2021 году он снова призвал вытащить людей из трущоб и запустить новую программу расселения аварийного жилья:

- Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб.

Как известно, прямые военные расходы россии за девять месяцев войны, по расчетам Forbes, составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий. Но не включает стабильных расходов на оборону или потери, связанные с экономикой.