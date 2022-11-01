Нардеп от запрещенной «ОПЗЖ» заявила о сложении мандата «из-за семейных причин»

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юлия Левочкина решила сложить полномочия «в связи с семейными обстоятельствами».
Об этом сообщает пресс-служба Левочкиной.
«Народный депутат, член постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Юлия Владимировна Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий», - говорится в сообщении.
Сообщается якобы это решение Левочкина приняла в связи с семейными обстоятельствами.
«Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Спасибо моим друзьям и коллегам по Верховной Раде и ПАСЕ, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами», - заявила Левочкина.