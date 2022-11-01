В Николаевской области будут судить двоих мужчин, прославлявших российских оккупантов в соцсети

В Николаевской области будут судить двух мужчин, которые в запрещенной соцсети «Одноклассники» прославляли действия военных рф на территории Украины и отрицали вооруженную агрессию россии против Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что мужчины - жители Вознесенского и Первомайского районов, в возрасте 49-ти и 52-х лет, в собственных аккаунтах запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковали сообщения, в которых содержались материалы по оправданию, определению правомерности и отрицанию вооруженной агрессии рф против Украины. Также подозреваемые публиковали ссылки из социальных групп, размещали фрагменты телепрограмм российских пропагандистов, глорифицирующих представителей армии государства-агрессора.

Кроме того, во время проведения санкционированного обыска у жителя Вознесенского района обнаружена и изъята тротиловая шашка весом 200 гр. Ему поставлено в известность о подозрении еще и по факту незаконного хранения взрывчатых веществ без установленного разрешения (ч.1 ст.263 УК Украины).

Досудебное расследование проводилось Вознесенским райуправлением и Первомайским отделом полиции. В настоящее время годами утверждены и направлены в суд обвинительные акты.

Напомним, ранее Николаевская прокуратура заключила соглашение с коллаборантами, поддерживавшими российских оккупантов.