Кубраков подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности Министра инфраструктуры Украины

В Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об увольнении с должности Министра инфраструктуры Украины.

Об этом в Telegram написал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук и нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности Министра инфраструктуры Украины», - написал Мельничук .

В свою очередь нардеп Железняк объяснил процедуру. По его словам, сначала нужно будет голосование за увольнение Кубракова. В тот же день будет подано постановление на назначение вице-премьер-министра, а также по объединению двух министерств - инфраструктуры и региональной политики.

Александр Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года. Сообщалось, что его может назначить вице-премьер министром.