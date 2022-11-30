Нардепы ищут пути для принудительной национализации бывших бомбоубежищ

Народные депутаты обсуждают вопросы закрепления в законодательстве принудительной национализации бомбоубежищ, которые используются не по назначению.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамии в эфире телемарафона.

" Мы сейчас обсуждаем среди депутатов нашей фракции вопросы представления и регистрации законопроекта о принудительной национализации бомбоубежищ бывших для того, чтобы потом после войны компенсировать владельцам стоимость " , - заявил Арахамия.

По его словам, « Пункты несокрушимости » , которые находятся над землей, находятся в той же группе риска, что и любое другое место во время воздушной тревоги, в связи с чем лучше пользоваться бомбоубежищами.

В то же время Арахамия добавил, что за последние 10-20 лет местные власти продали почти все бомбоубежища, которые сегодня используются не по назначению.

Новые бомбоубежища мы не построим так быстро – мы все с вами понимаем. А нам следует, как в Израиле, привыкать, что мы будем жить в таких условиях долгое время. Поэтому нужно просто решительно действовать » , – подчеркнул он.

Напомним, что ранее н ардеп Черноморов инициировал изменения в законодательство, чтобы сделать возможным строительство новых защитных сооружений.