Зеленский пригласил Илона Маска в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена и главу Tesla Inc. Илона Маска посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, нанесенный российскими войсками.

Об этом пишет The New York Times.

Зеленский отметил, что такой визит может помочь Маске понять ситуацию, прежде чем делать заявления о ней.

«Если вы хотите понять, что здесь сделала россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами... После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить», - сказал президент через видеосвязь на саммите издания DealBook.

При этом, как сообщает издание, во время интервью с Эндрю Россом Соркиным видеосвязь оборвалась, а когда он восстановился, Соркин пошутил, что Маск мог каким-то образом прервать связь.

«Я вас слышу. Самое главное, что мистер Маск нас услышит», – сказал Зеленский.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск предложил в Twitter свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу россии. Затем Маск написал еще два твита о том, что нужно спросить жителей Донбасса и Крыма, какой стране они хотят жить, и о том, что у россии больший мобилизационный ресурс, чем у Украины. Этот пост получил обсуждение в социальных сетях. В том числе, Маску жестко ответили и украинские политики, в том числе Владимир Зеленский.

После чего начала появляться информация, что Starlink начал работать со сбоями на линии фронта в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Тогда Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

После скандала в администрации Байдена думали о проверке бизнеса Маска по поводу нацбезопасности.

Также сообщалось, что Украина нашла источники финансирования для Starlink.