Министр обороны ФРГ обещает рассмотреть в правительстве предложение о передаче Patriot Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что получил обещание от министерки обороны Германии Кристин Ламбрехт представить германскому правительству предложение о развертывании систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины.

Об этом он сообщил в Twitter .

Блащак отметил, что во время разговора 30 ноября он еще раз убедил главу Минобороны ФРГ, что размещение Patriot на территории Украины повысит безопасность и Польши и Украины.

По его словам, Ламбрехт заявила, что представит это предложение в правительстве.

"Я надеюсь на одобрение", - отметил польский министр, подчеркнув, что заявил о поддержке этого предложения во время возможных переговоров на форуме НАТО.

Ранее в Берлине объяснили , что ПВО Patriot, которые ФРГ предложила Польше, предназначены для использования на территории НАТО, противопоставляя требованиям Варшавы отправить эту систему в Украину.

Впоследствии стало известно, что в Германии обсуждают настояние Польши по отправке в Украину немецких зенитно-ракетных систем Patriot.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «очень сосредоточены» на обеспечении Украины системами ПВО.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на новые переговоры стран-участниц Североатлантического альянса по поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Встреча министров иностранных дел НАТО должна дать сигнал о необходимости активизировать усилия для предоставления Киеву систем ПВО. Он подчеркнул, что это должно касаться как поставок запчастей и боеприпасов, так и обучения армейцев.

Справка:

Patriot – американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и ее союзниками. Производится компанией Raytheon, расположенной в США. Это сложная многоцелевая система, предназначенная для сбивания самолетов, баллистических или крылатых ракет. Кроме США, этой системой управляют 17 стран, включая Румынию и Польшу.