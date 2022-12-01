В Испании усиливают меры безопасности после серии терактов с письмами-бомбами

Испания усиливает меры безопасности после того, как в стране была обнаружена серия бомб с письмами, в том числе одна, которая была отправлена ​​премьер-министру Испании на прошлой неделе.

Об этом пишет CNN.

Всего известно о шести случаях, рассказали журналистам в полиции. В настоящее время каждый инцидент расследуется правоохранителями как теракт.

Последний теракт произошел на базе ВВС недалеко от Мадрида. Накануне такая же бомба взорвалась у посольства Украины в Мадриде, ранив одного сотрудника дипучреждения. Еще одну обезвредили у производителя оружия.

Такую же посылку 24 ноября отправили испанскому премьеру, но служба безопасности вовремя среагировала.

Правоохранители установили, что все бомбы по своим характеристикам и содержанию аналогичны той, которую получили украинские дипломаты.

Еще одно «письмо»-бомбу перехватили в четверг после того, как его отправили на базу ВВС Торрехон. Шестую бомбу заложили для посольства США в Мадриде.

«Письма», вероятно, были отправлены с территории Испании, заявил в четверг госсекретарь по безопасности Рафаэль Перес. И Перес, и министр внутренних дел Фернандо Гранде Марласка, который позже отдельно говорил с журналистами, заявили, что люди должны сохранять «спокойствие».