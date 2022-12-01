Кубракова назначили министром по восстановлению Украины

Александра Кубракова назначили на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Среди сфер ответственности Кубракова будут инфраструктура и региональное развитие, что позволит более системно подойти к планированию процесса обновления Украины.

«Должность Вице-премьер-министра – важный сигнал и обществу, и нашим партнерам, что восстановление уже сегодня является нашим приоритетом и что восстановление нужно начинать сейчас. Объединение министерств инфраструктуры и развития общин и территорий также позволит улучшить координацию в вопросах восстановления пострадавших от войны регионов и происхождения сложнейшей в нашей истории зимы», - добавил Шмагаль.

Премьер-министр напомнил, что Александр Кубраков в 1,5 года проработал министром инфраструктуры, поэтому считает, что тот понимает имеющиеся и будущие вызовы.

«Работаем вместе для победы и обновления Украины», - подчеркнул он.

Напомним, как Кубраков подал в Верховную Раду заявление об освобождении от должности Министра инфраструктуры Украины.