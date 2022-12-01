Адвокат Михаила Саакашвили обратился в суд с ходатайством о его освобождении по состоянию здоровья

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили дает основание для его освобождения из заключения.

Об этом заявили представители неправительственной организации «Эмпатия» по результатам независимой экспертизы, которая проводилась с 1 июня по 28 ноября в соответствии с принципами «Стамбульского протокола», международного и национального законодательств, пишет «Голос Америки.

В проведении экспертизы приняли участие десять грузинских и шесть международных экспертов. Из доклада, объем которого составляет 2980 страниц, были опубликованы лишь 194 страницы, содержащие рекомендации и общие выводы из заключения консилиума. Согласно документу, «определенные диагнозы, как по отдельности, так и вместе, приведут к необратимому ущербу здоровью, сокращению продолжительности жизни и даже смерти, если пациенту не будет предоставлена возможность получить адекватную диагностику и лечение».

«На данный момент у Михаила Саакашвили более 20 диагнозов, из которых около десяти являются ведущими, что несовместимо с лишением свободы… При текущем психическом и неврологическом статусе, и физическом состоянии, пребывание Саакашвили в заключении неприемлемо и несовместимо с международными стандартами лишения свободы», —заявили 1 декабря представители центра «Эмпатия» на брифинге для прессы.

В организации считают, что в целях сохранения жизни Михаила Саакашвили необходимо незамедлительно отправить его на лечение в США или одну из стран ЕС.

После опубликования части документа о состоянии здоровья третьего президента Грузии, адвокат Михаила Саакашвили обратился в суд с ходатайством о его освобождении и/или об отсрочке отбывания наказания.

Несмотря на то, что диагнозы третьего президента Грузии не были преданы гласности, в опубликованной части документа говорится, что они касаются психо-неврологических, гастроэнтерологических расстройств, нарушения работы опорно-двигательного аппарата и зрения.

Кроме того, согласно медицинскому заключению о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, у него лихорадка неясной этиологии, анорексия. Вдобавок у него зафиксирована быстрая потеря массы тела, боль в мышцах, суставах, костях, атрофия.

При токсикологическом исследовании образца волос Саакашвили были обнаружены ртуть и другие тяжелые металлы, в том числе барий и таллий, в объемах, превышающих норму.

Ранее адвокат Саакашвили распространил информацию о его отравлении, хотя позже, через соцсети сам Саакашвили выступил с опровержением на этот счет.

В правящей «Грузинской мечте» высказали недоверие к экспертизе, проведенной центром «Эмпатия». Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что данное НПО имеет «непосредственные связи» с партией Саакашвили «Единое национальное движение» и что выводы этой организации «предвзятые» и «доверие к ним сводится к нулю».

Что касается диагнозов экс-президента, Кобахидзе подчеркнул, что «как заключенные, так и незаключенные» могут страдать от аналогичных недугов и что организация должна назвать конкретную болезнь, которую не в состоянии лечить грузинские врачи и наличие которой может стать основой для освобождения осужденного. В «Грузинской мечте» убеждены, что сторонники Саакашвили лишь стремятся «вызвать к нему жалость и сострадание» общественности.

«Они требуют от нас принятия политического решения т.е. освобождения Саакашвили. Естественно, такого решения не будет… мы не позволим им взбаламутить страну», —заявил 1 декабря Кобахидзе.

Председатель правящей партии утверждал, что Саакашвили «привилегированный» заключенный, так как, в отличие от других осужденных со сходными диагнозами, последние 400 дней он провел в частной, а не в тюремной больнице.

Председатель «Грузинской мечты» посоветовал подождать решения суда, хотя отметил, что в информации, которую центр «Эмпатия» распространил для общественности, не было достаточных оснований для освобождения Саакашвили.