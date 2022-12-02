Совет министров Италии вводит временную администрацию на НПЗ, принадлижащий российскому «Лукойлу»

Совет министров Италии одобрил декрет о защите национальных интересов, который в том числе предотвращает закрытие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на Сицилии, принадлежащего российской компании «Лукойл».

Об этом сообщает La Repubblica.

Премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что вмешательство правительства помимо всего прочего «гарантирует непрерывность работы на НПЗ ISAB в Приоло, на котором заняты около 10 тыс. человек».

Закон, в частности, направлен на то, чтобы «любыми средствами гарантировать безопасность поставок, а также техническое обслуживание, безопасность и эксплуатацию сетей и установок и, следовательно, непрерывность производства». Инструментом для достижения этого является введение временной администрации, которая может возглавляться «компаниями, контролируемыми государством». Она назначается не более чем на 12 месяцев, этот срок может быть продлен только один раз еще на год. Решающее значение будет иметь «серьезная и неминуемая опасность нанесения ущерба национальным интересам в области безопасности энергоснабжения», отмечает издание.

В конце ноября La Repubblica писала, что правительство собирается национализировать НПЗ ISAB. Вопрос назрел в связи с вступлением в силу 5 декабря эмбарго ЕС на российскую нефть. Из-за этого завод больше не сможет получать нефть из россии. В то же время после национализации ISAB сможет закупать сырую нефть у других государств, указывала газета.

НПЗ полагается исключительно на российскую нефть с тех пор, как банки прекратили его финансирование и предоставление гарантий, необходимых для закупки нефти в других странах из-за страха попасть под западные санкции за связь с российской компанией. Россия использовала завод для экспорта собственных нефтепродуктов на рынок США, выдавая их за итальянские.

«Лукойл» в апреле 2008 года приобрел 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе ISAB, расположенном в Приоло на юго-востоке Сицилии. Позднее НПЗ полностью вошел в группу. Он считается третьим в Европе по объему переработки. На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии.