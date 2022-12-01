Второй крупнейший покупатель: Европейская компания Airbus заявила об отказе от российского титана

Один из крупнейших в мире производителей гражданских самолетов, европейская компания Airbus, приняла решение отказаться от поставок российского титана в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн, чьи слова приводит агентство Reuters.

- Мы в процессе отказа от российских поставок титана. Это займет месяцы, не годы. Точной даты я вам дать не смогу, так как это сложный процесс сертификации, а также некоторые другие детали требуют времени, но это обязательно произойдет, — заявил Шеллхорн журналистам.

россия — один из крупнейших производителей титана в мире, она также была ключевым партнером европейской компании на протяжении долгих лет. Представители Airbus даже просили ЕС не вводить санкции в отношении поставок титана из россии, так как это сильнее ударило бы по европейской аэрокосмической отрасли, чем по россии и ее доходам. Теперь в Airbus намерены перестроить логистику на поставки из США и Японии.

Однако источники агентства в отрасли отмечают, что процесс замещения и сертификации деталей может занять годы, поэтому полноценного отказа от российских деталей, возможно, не произойдет. Частично проблемы признает и Шеллхорн. По его словам, в компании понимают, что некоторые детали придется менять долго, однако «компания на пути к своей независимости от россии». Директор Airbus также заверил, что компании нужны детали исключительно для гражданских самолетов — все военные поставки заменены альтернативными поставщиками. Агентство напоминает, что в производстве вертолетов Tiger и NH90 использовался титан из россии.

Таким образом, россия теряет второго основного покупателя своей титановой продукции — весной от поставок крупнейшего производителя титана в россии, компании «ВСМПО-Ависма», отказалась американская корпорация Boeing. До войны российская компания обеспечивала около 35% потребностей Boeing и около 65% для Airbus.

Напомним, ранее Москва направила Индии список из более чем 500 товаров для потенциальной поставки, включая детали для автомобилей, самолетов и поездов.