Открываем европейские рынки для наших производителей, – Александр Гайду

Парламент принял во втором чтении евроинтеграционный законопроект №6480, открывающий дорогу уникальным украинским спиртным напиткам на рынки ЕС. Речь идет о напитках с географическими указаниями, обладающими особыми свойствами, связанными с местностью и традицией их производства.

Об этом сообщает Верховная Рада.

Документ определяет особенности регистрации, контроля, использования и защиты географических указаний спиртных напитков и имплементирует законодательство.

– Принятие этого документа будет способствовать созданию дополнительных возможностей для переработки с/х продукции, увеличению внутреннего производства продукции с добавленной стоимостью, развитию туризма на территориях, где будет производиться уникальная продукция, созданию дополнительных рабочих мест, – отмечает Александр Гайду.

Сегодня в Украине зарегистрировано и защищается 337 иностранных географических указаний для спиртных напитков. И ни одного – украинского. Это решение устанавливает требования к спиртным напиткам, что в дальнейшем позволит регистрировать их как в Украине, так и в ЕС.

– Фактически мы открываем дорогу для нашей уникальной продукции на европейские рынки, – добавил Александр Гайду.

Напомним, ранее Парламент принял законопроект №4568 «О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами», направленный на усиление защиты здоровья потребителей.