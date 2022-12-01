Глава МАГАТЭ сообщил о «важном прогрессе» в вопросе деокупации ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС в сентябре Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в достижении соглашения по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в Украине.

В интервью La Repubblica, опубликованном 2 декабря, он сказал, что надеется выйти на окончательное решение до конца декабря.

- По поводу безопасности на ЗАЭС есть конкретное предложение и важный прогресс. Я хотел бы добиться решения как можно быстрее... Наша цель – избежать ядерной аварии, а не создавать благоприятную военную ситуацию для той или иной стороны, — сказал он.

По словам Гросси, Украина и россия согласились с «некоторыми фундаментальными принципами» безопасности станции.

- Первое из них – это защита: это значит согласиться с тем, что нельзя стрелять ни по объекту, ни с объекта, – сказал он.

Гросси сказал, что, возможно, скоро он сможет встретиться как с российским диктатором владимиром путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить детали соглашения.

Напомним, ранее Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что сейчас они наблюдают признаки того, что российские захватчики могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.