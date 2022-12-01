Шольц поговорил с путиным по телефону – призвал его вывести войска и пообещал и дальше поддерживать Украину

В пятницу, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором владимиром путиным. Разговор длился час, канцлер призвал диктатора вывести войска из Украины.

Об этом сообщает канцелярия Шольца.

Как отмечается, разговор Шольца и путина был посвящен агрессивной войне россии против Украины и ее последствиям.

В частности, канцлер ФРГ осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от агрессии россии.

Канцлер Германии призвал диктатора россии к скорейшему достижению дипломатического решения войны, включая вывод российских войск.

Шольц и путин также говорили о продовольственной ситуации в мире, особенно напряженной из-за российской агрессивной войны, подчеркнули важность недавно обновленного зернового соглашения.

Канцлер ФРГ и диктатор россии договорились поддерживать контакт, заявили у Шольца.

Свою версию разговора опубликовал также кремль. Там заявили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Отмечается, что основной темой была война в Украине, в частности, путин рассказал Шольцу, почему российская армия наносит удары по инфраструктуре Украины, и призвал Берлин пересмотреть свои подходы «в контексте украинских событий».

В качестве оправдания за ракетный террор Украины путин заявил, что это реакция на «на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики». «В этом же ряду — террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», добавили в администрации российского диктатора.

Кроме того, путин и Шольц обсудили реализацию так называемого «зернового соглашения». В частности, Путин подчеркивал необходимость устранения барьеров для российских поставок удобрений.