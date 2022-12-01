Meduza: россия может оставить ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину

россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.

Об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству россии, говорившие на условиях анонимности.

Источник издания, близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству россии, утверждают, что россия готова уйти из Запорожской АЭС, однако не планирует полностью покидать Запорожскую область. Издание сообщает, что Кремль планирует передать АЭС либо украинским властям, либо МАГАТЭ.

По словам источников, в обмен на вывод войск из АЭС российские власти рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа через территорию Украины. Собеседники утверждают, что и в Кремле, и у правительства «есть готовность к соглашению», поскольку «качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета».

Пресссекретарь президента россии Дмитрий Песков в комментарии Meduza отверг возможность такого соглашения.

Напомним, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в достижении соглашения по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в Украине.