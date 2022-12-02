Кабмин принял решение об объединении министерства инфраструктуры и министерства развития общин и территорий

Кабинет Министров Украины принял решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, это позволит более эффективно планировать и реализовывать процесс восстановления.

«Чтобы осуществить программу экстренного восстановления, Украине необходимо в следующем году 17 млрд долларов. Правительство находится на постоянном контакте с партнерами, чтобы привлечь эти средства, и новый вице-премьер-министр Александр Кубраков будет консолидировать эту работу. Работаем, чтобы каждая семья была со светом, теплом, водой и связью. Восстанавливаем важные дороги, мосты и переправы. Эта работа ведется ежедневно в последние полгода», - сообщил Шмигаль.

Напомним, 1 декабря Александра Кубракова назначили на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.