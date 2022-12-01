Украина начала переговоры с Германией и США о передаче ей немецких ЗРК Patriot – Кулеба

Украина поддерживает идею Польши о размещении немецких зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине.

Об этом 1 декабря в интервью Polsat News заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, это "лучший способ защитить не только Украину, но и Польшу, и другие страны Европы и НАТО".

Кулеба отметил, что Украина уже " начала переговоры " с Германией. Кроме того, эти вопросы были подняты перед США, так как они владеют технологиями Patriot, добавил глава МИД Украины.

Кулеба рассказал, что использует встречи министров стран НАТО и ОБСЕ, чтобы « пообщаться со всеми, кто может помочь принять положительное решение относительно поставки Patriot в Украину » .

Напомним, ранее Германия предложила усилить противовоздушную оборону Польши зенитными ракетными комплексами Patriot. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился с предложением отдать эти системы в Украине, поскольку развертывание ЗРК с украинской стороны границы позволит оградить небо над западной частью Украины.