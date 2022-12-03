Правительство объединило Мининфраструктуры с Минрегионом

Правительство утвердило постановление, которым объединило Министерство инфраструктуры с Министерством развития общин и территорий.

Об этом идет речь на сайте Кабинета Министров.

Цель такого решения – оптимизация системы центральных органов исполнительной власти.

«Постановлением предлагается переименовать Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, реорганизовать Министерство развития общин и территорий путем присоединения к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины», – говорится в сообщении.

Минрегион, который прекращается согласно этому постановлению, продолжает выполнять функции и полномочия в определенных областях до завершения осуществления мероприятий по присоединению к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, которому передаются функции и полномочия Минрегиона.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры является правопреемником имущества, прав и обязанностей реорганизуемого Минрегиона.